По данным следствия, за вознаграждение в виде спиртного мужчина неоднократно предоставлял своим знакомым жилье для употребления наркотиков.

В Камешковском районе осужден организатор наркопритона. По данным следствия, за вознаграждение в виде спиртного мужчина неоднократно предоставлял своим знакомым жилье для употребления наркотиков. Он обеспечивал семерых наркозависимых лиц необходимой посудой, личными предметами и приспособлениями для приготовления наркотических средств и их употребления, а также разрешал находиться им у себя дома в созданных им благоприятных условиях для получения эффекта от потребления наркотиков.Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком три года.