Акция пройдет вечером во вторник, 27 марта

В Костроме почтят память погибших в Кемерово.Акцию проведет молодежный комплекс «Пале». Она начнется в 18 часов в Ботниковском сквере. Организаторы просят жителей не приносить с собой политическую символику и не превращать акцию в митинг. В сквере установят дополнительные скамейки, куда костромичи смогут возложить свечи и цветы.Напомним, что трагедия произошла в одном из торговых центров Кемерова в воскресенье, 25 марта. По официальным данным, в пожаре погибли 64 человека. В здании продолжаются поиски.