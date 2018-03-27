В регионе реализуются крупные проекты, направленные на повышение качества воды. В Галиче работы проводят с привлечением частных инвестиций, в Островском – на средства муниципального ..

В регионе реализуются крупные проекты, направленные на повышение качества воды. В Галиче работы проводят с привлечением частных инвестиций, в Островском – на средства муниципального бюджета.Подземные источники водоснабжения в Костромской области исторически насыщены железом, в некоторых муниципалитетах в воде отмечается излишнее содержание бора, где-то – марганца.«Вода подземная не меняется. Она примерно всегда по химическому составу остается на одном уровне», - рассказал руководитель Роспотребнадзора по Костромской области Александр Кокоулин.Комментируя результаты оценки качества питьевой воды, руководитель регионального Роспотребнадзора отметил, что одна из основных проблем связана с отсутствием в некоторых населенных пунктах станций водоподготовки. Скважины, построенные еще в советские годы, не оборудованы системами фильтрации. А именно муниципалитеты отвечают за качество поставляемой населению воды.«Когда в полную мощность начнет работать водоподготовка в Красном-на-Волге, в Островском, в Галиче – в этих муниципалитетах работы уже проводятся, - то тенденция к улучшению будет», - рассказал журналистам Александр Кокоулин.По федеральной программе «Чистая вода» в прошлом году проведены работы в Буе, Судиславле и Антропове. За счет средств местных бюджетов и в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах, станции водоподготовки установлены в Красном-на-Волге, в д. Угольское Буйского района, в п. Фанерник и Самсоновском сельском поселении Костромского района, в деревнях Мельниково, Татарское и Лаврово Нерехтского района, в поселке Островское.Примечательно, что в Галиче работы по улучшению качества воды проводит частный инвестор на условиях концессионного соглашения. В 2017 году компания установила новый модуль станции обезжелезивания производительностью 50 куб.м/час.В целом по области в 2017 году за счет внебюджетных источников выполнены работы по реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства на сумму более 250 млн. рублей. Заменено 33,7 км водопроводных сетей, 8,4 км канализационных сетей, проведен капитальный ремонт 11 артезианских скважин.Как рассказали в областном департаменте ЖКХ, в этом году запланирован еще ряд мероприятий, которые позволят повысить качество водоснабжения. Инвестиционные программы составлены, в том числе, с установкой долгосрочных тарифов на водоснабжение и водоотведение.