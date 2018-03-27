Эксперты проанализировали московский автопарк легковых автомобилей по состоянию на 1 января 2018 года и определили самые распространенные модели.
<a href="http://33live.ru/novosti/27-03-2018-v-moskve-vychislili-samye-massovye-avtomobili.html" target="_blank">В Москве вычислили самые массовые автомобили</a> - Эксперты проанализировали московский автопарк легковых автомобилей по состоянию на 1 января 2018 года и определили самые распространенные модели.
[url=http://33live.ru/novosti/27-03-2018-v-moskve-vychislili-samye-massovye-avtomobili.html]В Москве вычислили самые массовые автомобили[/url] - Эксперты проанализировали московский автопарк легковых автомобилей по состоянию на 1 января 2018 года и определили самые распространенные модели.