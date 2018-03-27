Юноше назначили условный срок - два года

В Муроме 16-летнего подростка осудили за наркотики.Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, инцидент произошел в августе прошлого года. Возле дороги под Муромом юноша нашел в траве закладку с двумя граммами наркотической смеси. Подросток спрятал пакет в носок. Его задержали сотрудники полиции, заметив странное поведение.Мальчик признал свою вину. Он воспитывается в детском доме. Мама подростка умерла, а отца лишили родительских прав. Суд назначил ему срок - два года условно.