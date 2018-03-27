На дорогах области должно появиться новое оборудование.

Накануне депутаты Законодательного Собрания на совместном заседании двух комитетов обсудили вопрос обеспечения безопасности дорожного движения на территории Владимирского региона. В совещании принял участие исполняющий обязанности начальника Центра автоматической фиксации административных правонарушений подполковник полиции Владимир Левашов.Как отметил Владимир Левашов, в прошедшем году работа комплексов фотофиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения была организована в ярко выраженных очагах аварийности, расположенных на федеральной автодороге М7 «Волга», подъезд к г. Иваново и подъезд к г. Владимир, а так же на автодорогах регионального значения. Во многом благодаря данной работе удалось стабилизировать обстановку в конкретных местах концентрации ДТП. Так, в Александровском районе на автодороге «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики» ликвидировано шесть очагов аварийности, в Муромском районе на автодороге «Владимир-Муром-Арзамас» - пять, в Гусь-Хрустальном районе на автодороге «Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума», в Камешковском районе на автодороге М-7 «Волга» и в Селивановском районе на автодороге «Владимир-Муром-Арзамас» по четыре очага аварийности.В своем выступлении подполковник полиции обратил внимание на то что, в настоящее время на территории области используются только три стационарных комплекса автоматической фиксации административных правонарушений, а также двенадцать передвижных комплексов, дислоцирующихся в Вязниковском, Гороховецком, Петушинском, Собинском, Муромском, Ковровском, Кольчугинском районах и в областном центре. Конечно же необходимо развивать систему видеоконтроля нарушений ПДД. Активная работа комплексов приводит к общей дисциплинированности водителей.Депутаты, изучив опыт развития систем видеофиксации соседних регионов, пришли к общему мнению, что системе необходимо развитие и уже в текущем году на дорогах Владимирской области должны появиться двадцать стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.