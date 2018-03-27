По делу о вымогательствах Никулинский суд Москвы начал выносить обвинительный приговор вору в законе Шакро Молодому (Захарию Калашову), а также десятку его подельников. Судья Константин Дубков начал оглашать приговор, из первой части которого ясно, что он — обвинительный.

По делу о вымогательствах Никулинский суд Москвы начал выносить обвинительный приговор вору в законе Шакро Молодому (Захарию Калашову), а также десятку его подельников.Судья Константин Дубков начал оглашать приговор, из первой части которого ясно, что он — обвинительный. По сообщению пресс-службы суда, оглашение "займет два или три дня", передает РИА Новости.Ранее в ходе прений государственное обвинение попросило признать Захария Калашова виновным по двум эпизодам вымогательства и назначить ему 10 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 700 тысяч рублей.Его ближайшему соратнику Андрею Кочуйкову по кличке Итальянец обвинение запросило 9,5 лет колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей.Еще десятерых подсудимых прокурор попросил приговорить к срокам от 7,5 до 9,5 лет колонии и различным штрафам.Всего по объединенному делу о двух вымогательствах проходят 14 человек. Двое попали под суд посмертно (их убили в перестрелке), 11 обвиняемых, включая Шакро и Итальянца, с лета 2016 года содержатся в СИЗО.В числе подсудимых — бывший сотрудник ГУСБ МВД РФ полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОПе Кочуйкова. Он содержится под домашним арестом.Подсудимые делятся на две группы по двум эпизодам вымогательства. В одном потерпевшей стороной является директор ресторана Elements Жанна Ким, в другом — предприниматель Лев Гарамов. Объединяет их, по версии следствия, то, что действовали они под началом Шакро Молодого.С учетом того, что считавшийся главарем преступного мира Шакро Молодой может вскоре получить длительный срок заключения, на днях воры в законе решали, кто займет его место.