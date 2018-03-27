По делу о вымогательствах Никулинский суд Москвы начал выносить обвинительный приговор вору в законе Шакро Молодому (Захарию Калашову), а также десятку его подельников. Судья Константин Дубков начал оглашать приговор, из первой части которого ясно, что он — обвинительный.
По делу о вымогательствах Никулинский суд Москвы начал выносить обвинительный приговор вору в законе Шакро Молодому (Захарию Калашову), а также десятку его подельников.
Судья Константин Дубков начал оглашать приговор, из первой части которого ясно, что он — обвинительный. По сообщению пресс-службы суда, оглашение "займет два или три дня", передает РИА Новости.
Ранее в ходе прений государственное обвинение попросило признать Захария Калашова виновным по двум эпизодам вымогательства и назначить ему 10 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 700 тысяч рублей.
Его ближайшему соратнику Андрею Кочуйкову по кличке Итальянец обвинение запросило 9,5 лет колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей.
Еще десятерых подсудимых прокурор попросил приговорить к срокам от 7,5 до 9,5 лет колонии и различным штрафам.
Всего по объединенному делу о двух вымогательствах проходят 14 человек. Двое попали под суд посмертно (их убили в перестрелке), 11 обвиняемых, включая Шакро и Итальянца, с лета 2016 года содержатся в СИЗО.
В числе подсудимых — бывший сотрудник ГУСБ МВД РФ полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОПе Кочуйкова. Он содержится под домашним арестом.
Подсудимые делятся на две группы по двум эпизодам вымогательства. В одном потерпевшей стороной является директор ресторана Elements Жанна Ким, в другом — предприниматель Лев Гарамов. Объединяет их, по версии следствия, то, что действовали они под началом Шакро Молодого.
С учетом того, что считавшийся главарем преступного мира Шакро Молодой может вскоре получить длительный срок заключения, на днях воры в законе решали, кто займет его место.