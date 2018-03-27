Певец думал, что отделается штрафом. Но суд настоял на его задержании.

Певец думал, что отделается штрафом. Но суд настоял на его задержании.Певец Витас получил 7 суток административного ареста за стрельбу в своем загородном дом. Накануне, как сообщает телеграм-канал Super, его привлекли за мелкое хулиганство и оштрафовали на 500 рублей, однако прокуратура отменила это решение и добилась ужесточения наказания, которое по данной статье предусматривает до 15 суток административного ареста. Виталия Грачева – так на самом деле зовут артист – доставили в Одинцовский городской суд в сопровождении полиции, а после заседания – в СИЗО.Интересно, что в околотке Витас заявил, что "стрелял по воронам". А продюсер певца Сергей Пудовкин, комментируя в интервью НТВ этот инцидент, рассказал, что его подопечный отмечал значимое для себя событие: в Китае в его честь установили восковую фигуру. По этой причине и был устроен салют. Однако напуганные громкими хлопками соседи Витаса заявили, что это были выстрелы из боевого оружия.Как писали Dni.Ru, соседи утверждают, что Витас был пьян в стельку. Он якобы спрятался в своем доме, и сотрудникам правоохранительных органов пришлось выламывать дверь. Певца увезли в участок. Там ему предложили пройти медицинское освидетельствование: правоохранители заподозрили, что Витас находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Но от прохождения теста артист категорически отказался. Скорее всего, он просто был не в себе.