Скорбим вместе со страной. Владимирцы возложили цветы в память о жертвах пожара в Кемерове. Своеобразным мемориалом стала площадка перед памятником пожарному у МЧС на улице Горького. Инициатором памятной акции выступила общественная палата Владимира. Её поддержали чиновники, проходившие мимо жители и гости города, студенты.

27.03.2018Скорбим вместе со страной. Владимирцы возложили цветы в память о жертвах пожара в Кемерове. Своеобразным мемориалом стала площадка перед памятником пожарному у МЧС на улице Горького. Инициатором памятной акции выступила общественная палата Владимира. Её поддержали чиновники, проходившие мимо жители и гости города, студенты. К мемориалу люди несли не только цветы, но и мягкие игрушки. Поскольку среди жертв трагедии - много детей. Рядом с местом возложения цветов, открыта часовня. Там ждут всех, кто хочется помолиться за пострадавших и погибших в этой трагедии.Метки: общество, траур, трагедия, Кемерово, мемориал, скорбь, память, общественная палата, общественники