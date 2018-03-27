Спортсмены привезли одну золотую и две серебряных медали с первенства России по боксу среди юношей и девочек 13-14 лет, которое проходило с 19 по 26 марта в Анапе (поселок Витязево).

Спортсмены Владимирской области привезли одну золотую и две серебряных медали с первенства России по боксу среди юношей и девочек 13-14 лет (2004-2005 гг.р.), которое проходило с 19 по 26 марта в Анапе (поселок Витязево).Алина Сафина из Кольчугина завоевала первое место в весовой категории 63 кг. Яна Никифорова из Киржача и Андрей Пахомов оказались вторыми в весовых категориях 42 кг и 52 кг соответственно.Еще двое ребят, Илья Коротков и Вера Ульянова, которые также представляли Владимирскую область на всероссийских соревнованиях, заняли четвертое и пятое места соответственно в своих весовых категориях.В общей сложности в соревнованиях приняли участие 460 спортсменов (328 юношей и 132 девушки) из всех регионов России.По итогам соревнований была сформирована сборная страны, в которую вошли, в том числе, трое спортсменов от Владимирской области, занявшие первое и вторые места.