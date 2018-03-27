Бесплатная замена полисов.

Владимирский филиал страховой медицинской организации «Росгосстрах-Медицина» меняет бумажные полисы обязательного медицинского страхования на пластиковые прямо у вас на работе. Причём, абсолютно бесплатно!Подробнее об этой всем необходимой процедуре и о деятельности компании расскажет Татьяна Юрьевна Аннина, директор филиала «Росгосстрах-Медицина» («РГС- Медицина») во Владимирской области:- Прежде всего, я хочу обратиться к работодателям:Уважаемые руководители предприятий, организаций и учреждений Владимирской области!Если вы заботитесь о ваших сотрудниках, об их семьях, их социальном благополучии, обращайтесь во владимирский филиал «РГС – Медицина»!Приглашайте наших страховых представителей для того, чтобы оформить пластиковые полисы обязательного медицинского страхования для вашего коллектива непосредственно на территории вашего предприятии или организации. Для этого нужно только выделить время и место для работы сотрудников страховой компании: за рабочий день 1 наш сотрудник успевает оформить документы 70 - 100 человек! Для вас и ваших сотрудников – это услуга абсолютно бесплатная. Это - реальная и нужная помощь, забота о каждом!Конечно же, мы с удовольствием вас встретим и обслужим в любом из наших офисов на территории области. Но с не меньшим удовольствием приедем сами к вам на работу. А примерно через месяц привезём на ваше предприятие готовые полисы.Документы, необходимые для оформления пластиковых полисов обязательного медицинского страхования для взрослых:Паспорт (оригинал)СНИЛС (оригинал)Бумажный полис медицинского страхования.Для оформления полисов для взрослых родственников – тот же набор документов.Для оформления полисов для детей до 14 лет – те же документы (кроме паспорта) + оригинал Свидетельства о рождении.Почему сейчас?РГС-Медицина - крупнейшая в России страховая медицинская организация, предоставляющая защиту прав более 22 млн. застрахованных по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) граждан.Главные задачи компании это:Защита ваших прав при получении бесплатной медицинской помощи по полису ОМС;Индивидуальное информационное сопровождение при получении медицинской помощи;Повышение уровня доступности и качества медицинской помощи.«РГС Медицина» – самая крупная компания в сфере обязательного медицинского страхования во Владимирской области, в ней застраховано 60% населения. На всех территориях области есть представители компании.Сегодня мы предлагаем населению области переоформить полисы обязательного медицинского страхования в бумажном виде на пластиковые полисы единого федерального образца.Для населения РФ, для граждан нашей области - это абсолютно бесплатная услуга.Пластиковые полисы изготавливают в Гознаке по единому федеральному образцу. Они имеют несколько степеней защиты. В том числе, для взрослых старше 14 лет, на них есть фото человека и его личная подпись. Детям до 14 лет – фото не требуется, достаточно подписи родителей или официального опекуна.Разумеется, никакого ажиотажа при переоформлении полисов быть не должно: срочности и экстренности нет. Но учитывая, как развивается электронный документооборот в стране, в медицинских организациях, конечно же, пластиковый полис, который имеет чипированные данные, будет незаменимым и необходимым документом уже в ближайшем будущем. Поэтому каждый человек должен быть заинтересован своевременно включиться в этот процесс обмена, который идёт достаточно активно. Ведь можно уже сейчас без лишних хлопот получить пластиковый полис и для себя, и для своих родственников.Как это сделать прямо на рабочем месте?У нас в компании есть мобильные пункты оформления и выдачи пластиковых полисов. Есть всё необходимое оборудование и специалисты, которые по приглашению сотрудников или руководства, по согласованию с руководителями кадровых служб приходят на предприятия и в организации области и делают всё необходимое для обмена полисов.Почему людям выгодно и удобно, чтобы страховщики сами приходили на предприятия?Основной график работы наших офисов примерно такой же, как и у большинства работающих граждан: с 8 утра и до 18 часов. Именно поэтому, наш владимирский офис работает и по субботам - с 9 утра до 13 часов. Но, тем не менее, обратиться в больницу бывает нужно срочно и неожиданно, а отпроситься с работы или уложиться в обеденное время весьма проблематично. А если вдруг появится необходимость переоформить полисы в определённый срок, люди могут столкнуться и с очередями, появится ненужный ажиотаж.Мы понимаем, что в экономике области - большой процент частных организаций и предприятий. Их руководители, по вполне понятным причинам, неохотно отпускают сотрудников в рабочее время, к примеру, для прохождения диспансеризации, оформления документов и т.п.И всё-таки, если руководители предприятия или организации заботятся о своих работниках, их семьях, позиционирует свою компанию как социально ответственную, то они охотно соглашаются на наше предложение. Выделяют время и место, куда приезжают наши сотрудники и оформляют для работников и членов их семей пластиковые полисы обязательного медицинского страхования.При условии хорошо работающего интернета на оформление 1 документа уходит около 7 минут. И примерно через 3 недели -1 месяц мы сами привозим на предприятия готовые пластиковые полисы, запечатанные в индивидуальные конверты. Минимизация времени на решение данной важной социальной проблемы - это тоже большой плюс для работодателей.В чём преимущество?Это полис единого федерального образца, его больше не надо менять: он остаётся с человеком навсегда, какую бы страховую компанию тот не выбрал (застрахованный имеет право 1 раз в год поменять компанию обязательного медицинского страхования).При смене места жительства бумажный полис нужно получать новый, пластиковый – только перерегистрировать.Пластиковый гораздо удобнее и в «прикладном» смысле: он размером с банковскую карточку. Он не мнётся, не ветшает со временем, его удобно носить с собой.Пластиковые полисы облегчат и ускорят работу больниц, поликлиник и их регистратур. Не нужно будет вручную или на компьютере записывать на приём пациента или вносить его в базу данных. Устройства для сканирования, считывающие устройства для пластиковых полисов большинство лечебных учреждений области или уже приобрели, или закупят в ближайшее время.А если случилась непредвиденная, экстренная ситуация, когда человек не может сообщить о себе сведения или при нём нет документов, да ещё и в другом городе или посёлке, например, при ДТП или некоторых заболеваниях таких, как инсульт, инфаркт?Если вы имеете при себе пластиковый медицинский полис (сведения по нему формируется в федеральном информационном облаке), его данные легко будет считать. Там фиксируется всё: на что у человека аллергия, какие заболевания или медицинские вмешательства он перенёс и т.д. Эта информация защищена, доступ к ней имеют только медицинские работники.В случае потери пластикового полиса нужно обратиться в организацию по медицинскому страхованию: все данные застрахованных лиц там есть и вам его легко восстановят.На время изготовления пластикового полиса (около 1 месяца) мы выдаём временное свидетельство государственного образца, по которому вас обязаны принять и оказать необходимую медицинскую помощь.Что мы можем?Мы приглашаем всех к сотрудничеству с компанией «РГС – Медицина».Мы несём большую ответственность перед нашими застрахованными гражданами, но и обладаем всеми необходимыми возможностями и ресурсами для обеспечения оперативности, качества и сервиса страховых услуг.У нас высокопрофессиональные врачи-эксперты, опытные юристы-консультанты, которые обеспечивают своевременную поддержку застрахованных лиц и их сопровождение в разных, зачастую спорных ситуациях.Люди стали понимать, что компании по медицинскому страхованию существуют не только для раздачи полисов. Количество обращений наших застрахованных граждан за последнее время увеличилось в разы: кому - то мы помогаем вернуть деньги, которые медицинское учреждение необоснованно взяло за лечение, или за медицинские препараты, которые были обязаны предоставить бесплатно.Гораздо больше стало обращений из-за того, что люди подчас имеют основания или предположения, что смерть близкого им человека произошла из-за врачебной ошибки или неправильного лечения и т.п. В таких случаях мы организуем и проводим качественную медицинскую экспертизу. На основании этих экспертных заключений человек имеет право отстаивать свою правоту уже в суде. И в суде наши представители выступают в качестве 3-го лица. То есть, мы предоставляем юридическое сопровождение, чтобы обеспечить объективное рассмотрение того или иного вопроса.Компания взяла курс на проведение мультидисциплинарных медицинских экспертиз. Что это такое? К примеру, у человека случился инфаркт, он получил медицинскую помощь. Но мы рассматриваем не только этот «острый» случай, а предшествующую этому наступившему состоянию помощь, которую ему предлагали в медучреждениях: может быть, его не долечивали амбулаторно, может быть, не приглашали на необходимые ему профилактические осмотры, какое лечение назначали ранее. То есть, анализируем, что послужило причиной возникновения тяжёлого заболевания. Такая работа – важная профилактическая мера по снижению смертности в области и России в целом.Мы информируем наших застрахованных граждан: например, приглашаем на плановую диспансеризацию посредством телефонных звонков, СМС, сообщений на Вайбер, либо по почте.Причём, повторюсь, наши консультации, юридическое или информационное сопровождение – абсолютно бесплатны. Но, в соответствии с законодательством, мы можем оказывать эти услуги только тем людям, которые застрахованным в нашей компании «РГС-Медицина».Для приёма жалоб и обращений (устных, письменных, интернет – сообщений) от застрахованных в нашей компании граждан во Владимирской области работает контакт-центр (ежедневно с 8.30 до 18.00 часов), куда можно позвонить по телефону: (4922)-66-69-84.Есть и федеральная «горячая линия» компании, на номер телефона 8-800-100-81-01/02 можно звонить круглосуточно.Полис обязательного медицинского страхования, оформленный в «РГС - Медицина» - это ваша возможность доступа к нашим многочисленным услугам. Получая полис «РГС - Медицина», вы получаете нашу помощь в решении многих важных проблем в сфере медицинского обслуживания.Мы всегда будем рады видеть вас!