Традиционный капустник «Тень театра» в областном театре драмы состоится 3 апреля.

Сегодня во Владимире праздничные мероприятия, посвященные Международному дню театра, отменяются. Традиционный капустник «Тень театра» состоится 3 апреля. Сегодня во многих регионах России скорбят по погибшим, проходят поминальные службы, панихиды и траурные митинги. Акции памяти организованы и в городах Владимирской области. Накануне стихийные мемориалы были созданы во Владимире и в Гусь-Хрустальном. Горожане несли цветы, свечи и мягкие игрушки. Кроме того, акция памяти по невинно погибшим кемеровчанам проходит сегодня у памятника пожарному на улице Горького, 46 (у здания Управления МЧС).