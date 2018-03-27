Рабочая планерка в администрации города началась с минуты молчания

Во Владимире проходят акции памяти по погибшим в Кемерово.В понедельник, 26 марта, около 20 часов жители города пришли на Спасский холм. Они возложили цветы, игрушки и свечи возле «Владимирской вишни». Рабочая планерка в администрации началась с минуты молчания. Андрей Шохин и Ольга Деева выразили соболезнования жителям Кемерово.27 марта в 13 часов неравнодушные жители пришли к зданию МЧС Владимира. Акцию провела Общественная палата.Напомним, что трагедия произошла в воскресенье, 25 марта. В Кемерово загорелся торговый центр. Его смогли потушить только на следующий день. По официальным данным, погибли 64 человека. Владимир Путин объявил 28 марта официальным днем траура по всей стране.