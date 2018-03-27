Во Владимире пресечена деятельность одного казино и двух игровых клубов. Трое местных жителей, причастных к игорному бизнесу, задержаны.

27.03.2018Во Владимире пресечена деятельность одного казино и двух игровых клубов. Трое местных жителей, причастных к игорному бизнесу, задержаны. Как установило следствие, в конце 2016-го года - трое жителей Владимира - объединились для заработка на азартных играх. Арендовали помещения, закупили оборудование в том числе для игры в покер, наняли персонал. Клиентов привлекали, применяя конспирацию. Обыски прошли как по месту жительства задержанных, так и по адресам игорных заведений - на улицах Сакко и Ванцетти, Куйбышева и проспекте Ленина. Оперативники изъяли игровые аппараты, компьютерное оборудование, наборы для покера, игральные карты, фишки, финансово-хозяйственную документацию. В настоящее время в отношении троих организаторов возбуждено уголовное дело. Им грозит до четырёх лет лишения свободы. И штрафы до пятисот тысяч рублей. Наказать могут и тех, кто работал на этих бизнесменов, а также собственников нежилых помещений, где располагались игорные заведения, поскольку это пособничество незаконной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.