Дети навестили Кирилла в больнице и передали средства его семье

Во Владимире школьники собрали 75 тысяч на реабилитацию избитого подростка.На помощь к мальчику-инвалиду решили прийти ученики гимназии №23. Они не только собрали деньги на лечение, но и пришли навестить Кирилла. Школьники принесли с собой несколько десятков писем и рисунков. В палату к избитому подростку их не пустили.Напомним, что инцидент произошел в Покрове. Пять сверстников избили на улице мальчика, который из-за инвалидности учится на дому. Его госпитализировали с множественными травмами. Сейчас по данному факту проводятся следственные действия.