Подозреваемые были задержаны полицейскими в нелегальном игорном клубе при силовой поддержке бойцов ОМОН регионального управления Росгвардии.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владимиру во взаимодействии с коллегами из регионального УМВД и следователями Следственного управления СК РФ по Владимирской области при силовой поддержке ОМОН регионального Управления Росгвардии в нелегальном игорном клубе задержаны трое местных жителей в возрасте от 58 до 52 лет.Установлено, что в 2016 году задержанные объединились для организации и проведения азартных игр в трех разных помещениях на территории города Владимира. Злоумышленники четко распределили между собой роли, в том числе по поиску площадей для организации незаконной деятельности, подбору персонала и обеспечению необходимым оборудованием, поиску контингента для участия в игровом процессе.В ходе проведенных обысков оперативники изъяли игровые аппараты, компьютерное оборудование, наборы для покера и игральные карты, фишки, а так же тетради с черновыми записями, финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую незаконную организацию и проведение азартных игр.В настоящее время в отношении троих задержанных следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Изъятое оборудование отправлено на ответственное хранение в уполномоченную организацию.Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности местных жителей.Санкция указанной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание – лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.