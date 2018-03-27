Межрегиональные спортивные соревнования первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниоров и юношей стартует во Владимире с 28 марта по 1 апреля 2018 года.

Межрегиональные спортивные соревнования первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниоров и юношей стартует во Владимире с 28 марта по 1 апреля 2018 года.Состязания пройдут в МБУ ДО «СДЮСШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева».В первенстве примут участие более 100 спортсменов из 15 субъектов ЦФО.Торжественная церемония открытия соревнований состоится в среду, 28 марта, в 13:00.Дальнейший график соревнований выглядит так:29 марта с 10:00 до 18:00 - квалификационные соревнования.30 марта с 10:00 до 18:00 - финальные соревнования в многоборье у юниоров и юношей. Финал командных соревнований у юношей и юниоров.31 марта с 9:00 до 13:00 - финалы в отдельных видах многоборья.