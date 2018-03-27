За прошлую неделю к врачам обратились 12 тысяч человек

Во Владимирской области превышен эпидемический порог по ОРВИ и гриппу.Как сообщает Роспотребнадзор, за прошлую неделю за медицинской помощью обратились 12 тысяч человек, 8 тысяч из них - дети. Превышение по региону составляет 15,4%. Высокие показатели врачи зафиксировали в Кольчугинском, Киржачском и Муромском районах, а также в городе Владимире.При лабораторных исследованиях за минувшую неделю в 8 случаях медики обнаружили вирус гриппа А/H1N1/pdm09. Еще в трех случаях - вирус гриппа А(H3N2). Кроме того, обнаружен один случай и грипп В-4. У пяти человек выделена Р/С – инфекция. Еще у одного пациента обнаружен вирус парагриппа.