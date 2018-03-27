Балерина сходила в
церковь и помолилась за упокоение детей погибших при пожаре в Кемерово. Об этом
она поведала на своей странице в Instagram.
Балерина сходила в
церковь и помолилась за упокоение детей погибших при пожаре в Кемерово. Об этом
она поведала на своей странице в Instagram.
На двух фотографиях, опубликованных
звездой, запечатлен православный амвон, различные предметы культа, в том числе
и отдельно стоящий круглый подсвечник у Иконы Божией Матери.
Звезда сделала подпись к снимкам "Самое
жесткое наказание – потеря ребенка. Сожалею и сочувствую всем. А нам остается
молиться об их душах, чтоб они нашли успокоение на небе, в руках ангелов".
Примечательно,
что звезда немного ошиблась с местом для свечей "За упокоение". Согласно церковным
канонам, это необходимо делать на специальном прямоугольном столе слева от входа
в храм – кануне.
Видимо, звезда не очень
разбирается в нюансах православного таинства, поэтому и опростоволосилась. Все
же, несмотря на промах, стремление балерины помолиться за умерших очень похвально.
Особенно на фоне недавнего скандала.
Поклонники осудили
Анастасию Волочкову за неуместную публикацию нескольких фотографий и видео, где
она весело отплясывает в караоке-баре. Фолловеры пристыдили Анастасию, которая
позволила себе сразу же после публикации поста о трагедии в Кемерово разместить
записи с бурной вечеринки.
Добавим, что не только
Анастасия отправилась божий дом в связи с ужасной трагедией. Эвелина Бледенс, посетила
Мекку всех христиан. Эвелина опубликовала фотографию из храма и подписала ее:
"Может в Храме Гроба Господня молитва ближе к Богу?! Кемерово, скорбим".