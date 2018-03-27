Балерина сходила в церковь и помолилась за упокоение детей погибших при пожаре в Кемерово. Об этом она поведала на своей странице в Instagram.

Балерина сходила вцерковь и помолилась за упокоение детей погибших при пожаре в Кемерово. Об этомона поведала на своей странице в Instagram.На двух фотографиях, опубликованныхзвездой, запечатлен православный амвон, различные предметы культа, в том числеи отдельно стоящий круглый подсвечник у Иконы Божией Матери.Звезда сделала подпись к снимкам "Самоежесткое наказание – потеря ребенка. Сожалею и сочувствую всем. А нам остаетсямолиться об их душах, чтоб они нашли успокоение на небе, в руках ангелов".Примечательно,что звезда немного ошиблась с местом для свечей "За упокоение". Согласно церковнымканонам, это необходимо делать на специальном прямоугольном столе слева от входав храм – кануне.Видимо, звезда не оченьразбирается в нюансах православного таинства, поэтому и опростоволосилась. Всеже, несмотря на промах, стремление балерины помолиться за умерших очень похвально.Особенно на фоне недавнего скандала.Поклонники осудилиАнастасию Волочкову за неуместную публикацию нескольких фотографий и видео, гдеона весело отплясывает в караоке-баре. Фолловеры пристыдили Анастасию, котораяпозволила себе сразу же после публикации поста о трагедии в Кемерово разместитьзаписи с бурной вечеринки.Добавим, что не толькоАнастасия отправилась божий дом в связи с ужасной трагедией. Эвелина Бледенс, посетилаМекку всех христиан. Эвелина опубликовала фотографию из храма и подписала ее:"Может в Храме Гроба Господня молитва ближе к Богу?! Кемерово, скорбим".