Россия должна симметрично ответить странам США и Европы Западу на высылку наших дипломатов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам ответ будет дан в соответствии с практикой дипломатических отношений.
Россия должна симметрично ответить странам США и Европы Западу на высылку наших дипломатов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам ответ будет дан в соответствии с практикой дипломатических отношений.
Председатель нижней палаты парламента отметил, что дипломатическая
война – это путь к усилению напряженности в отношениях между странами. В то же
время, считает Вячеслав Володин, действия Москвы должны быть соразмерны тем
шагам, которые предпринимает в отношении нашей страны Запад.
Таким образом, отметил спикер Госдумы в интервью
"Интерфаксу", ответ должен быть аналогичным – выслать из России
иностранных дипломатов. При этом, Володин подчеркнул, что не Москва была
инициатором применения такого рода эти дискриминационных дипломатических мер.
Спикер нижней палаты уверен, что на высылку 139 наших дипломатов
из Соединенных Штатов и стран ЕС,
столько же их дипработников должны покинуть российскую территорию. "Нам
необходимо отвечать тем же, по-другому в этой ситуации просто нельзя, -
цитирует его
, – И идти по пути
закрытия генконсульств тех стран, которые так же поступили в отношении России".
Кроме того, Володин полагает, что объективное дела об
отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии
может обернуться серьезными политическими последствиями. Прежде всего, они
коснутся властной британской элиты, и в частности, премьер-министра Терезы Мэй,
уверен спикер Госдумы.
"Если только вскроется и для всех станет понятно, что
заявления этого политика не соответствуют действительности, что все введены в
заблуждение, ей ничего не останется, кроме как уйти в отставку", – заключил
Вячеслав Володин. Напомним, о высылке российских дипломатов в знак солидарности
с позицией Великобритании по делу об отравлении семейства Скрипаллей объявили ряд
западных стран, в том числе, США, Канада, Франция, Германия и другие.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в
бессознательном состоянии в пригороде Лондона. В Британии считают, что они
могли быть отравлены нервно-паралитическим веществом, к производству которого
имеет отношения Россия. Тереза Мэй безосновательно возложила всю ответственность
за инцидент на Москву. Российские власти претензии в свой адрес отвергают и
настаивают на объективном расследовании всех обстоятельств ЧП.