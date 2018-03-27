Россия должна симметрично ответить странам США и Европы Западу на высылку наших дипломатов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам ответ будет дан в соответствии с практикой дипломатических отношений.

Россия должна симметрично ответить странам США и Европы Западу на высылку наших дипломатов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам ответ будет дан в соответствии с практикой дипломатических отношений.Председатель нижней палаты парламента отметил, что дипломатическаявойна – это путь к усилению напряженности в отношениях между странами. В то жевремя, считает Вячеслав Володин, действия Москвы должны быть соразмерны темшагам, которые предпринимает в отношении нашей страны Запад.Таким образом, отметил спикер Госдумы в интервью"Интерфаксу", ответ должен быть аналогичным – выслать из Россиииностранных дипломатов. При этом, Володин подчеркнул, что не Москва былаинициатором применения такого рода эти дискриминационных дипломатических мер.Спикер нижней палаты уверен, что на высылку 139 наших дипломатовиз Соединенных Штатов и стран ЕС,столько же их дипработников должны покинуть российскую территорию. "Намнеобходимо отвечать тем же, по-другому в этой ситуации просто нельзя, -цитирует его, – И идти по путизакрытия генконсульств тех стран, которые так же поступили в отношении России".Кроме того, Володин полагает, что объективное дела оботравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлииможет обернуться серьезными политическими последствиями. Прежде всего, оникоснутся властной британской элиты, и в частности, премьер-министра Терезы Мэй,уверен спикер Госдумы."Если только вскроется и для всех станет понятно, чтозаявления этого политика не соответствуют действительности, что все введены взаблуждение, ей ничего не останется, кроме как уйти в отставку", – заключилВячеслав Володин. Напомним, о высылке российских дипломатов в знак солидарностис позицией Великобритании по делу об отравлении семейства Скрипаллей объявили рядзападных стран, в том числе, США, Канада, Франция, Германия и другие.Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены вбессознательном состоянии в пригороде Лондона. В Британии считают, что онимогли быть отравлены нервно-паралитическим веществом, к производству которогоимеет отношения Россия. Тереза Мэй безосновательно возложила всю ответственностьза инцидент на Москву. Российские власти претензии в свой адрес отвергают инастаивают на объективном расследовании всех обстоятельств ЧП.