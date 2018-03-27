× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/27-03-2018-vpervye-za-10-let-v-moskve-ne-vveli-ni-odnogo-biznes-centra-za-3-mesyaca.html" target="_blank">Впервые за 10 лет в Москве не ввели ни одного бизнес-центра за 3 месяца</a> - В первом квартале 2018 года в Москве не было введено в эксплуатацию ни одного бизнес-центра. Это исключительный случай за последние 10 лет, говорится в сообщении компании S.A. Ricci.