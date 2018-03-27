Врачи собираются перевести пострадавшего при пожаре в Кемерово ребенка на самостоятельное жизнеобеспечение и отключить его от искусственной вентиляция легких. Медики сообщают, что в состоянии пострадавшего наблюдается положительная динамика.

Врачи собираются перевести пострадавшегопри пожаре в Кемерово ребенка на самостоятельное жизнеобеспечение иотключить его от искусственной вентиляция легких. Медики сообщают, что в состояниипострадавшего наблюдается положительная динамика.Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала осостоянии пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".Самое тяжелое состояние зафиксировано у находящегося в реанимации мальчика,который выпрыгнул из окна, спасаясь от огня и дыма.Несмотря на это, врачи сообщают, что ребенок уверенноидет на поправку, передает . По информации Скворцовой, скоро пройдет совещание, в котором примут участие реаниматолог, детский анестезиолог и токсиколог.Будет, в том числе, решаться вопрос об отключении пострадавшего от аппаратаискусственной вентиляции легких, сообщаетТакже министр раскрыла подробности о состоянии 18-летнегомолодого человека, которое ранее считалось средней степени тяжести. По еесловам, в данном случае также наблюдается положительная динамика, а состояниеприближается к удовлетворительному. Скворцова добавила, что 69 родственниковобратились за медицинской помощью с острым стрессовым состоянием. Им была оказана психологическая помощь.Напомним,что пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемеровопроизошел в воскресенье 25 марта. Очаг возгорания находилсяна верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детскиеигровые зоны с аттракционами. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека. Однако позже врач скорой помощи, чья смена пришласьна день трагедии объявил, что реальное число смертей при пожаре достигаетнескольких сотен человек.