Врачи собираются перевести пострадавшего
при пожаре в Кемерово ребенка на самостоятельное жизнеобеспечение и
отключить его от искусственной вентиляция легких. Медики сообщают, что в состоянии
пострадавшего наблюдается положительная динамика.
Врачи собираются перевести пострадавшего
при пожаре в Кемерово ребенка на самостоятельное жизнеобеспечение и
отключить его от искусственной вентиляция легких. Медики сообщают, что в состоянии
пострадавшего наблюдается положительная динамика.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала о
состоянии пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".
Самое тяжелое состояние зафиксировано у находящегося в реанимации мальчика,
который выпрыгнул из окна, спасаясь от огня и дыма.
Несмотря на это, врачи сообщают, что ребенок уверенно
идет на поправку, передает . По информации Скворцовой, скоро пройдет совещание, в котором примут участие реаниматолог, детский анестезиолог и токсиколог.
Будет, в том числе, решаться вопрос об отключении пострадавшего от аппарата
искусственной вентиляции легких, сообщает
Также министр раскрыла подробности о состоянии 18-летнего
молодого человека, которое ранее считалось средней степени тяжести. По ее
словам, в данном случае также наблюдается положительная динамика, а состояние
приближается к удовлетворительному. Скворцова добавила, что 69 родственников
обратились за медицинской помощью с острым стрессовым состоянием. Им была оказана психологическая помощь.
Напомним,
что пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
произошел в воскресенье 25 марта. Очаг возгорания находился
на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские
игровые зоны с аттракционами. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека. Однако позже врач скорой помощи, чья смена пришлась
на день трагедии объявил, что реальное число смертей при пожаре достигает
нескольких сотен человек.