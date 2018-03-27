Представители Британского общества аутизма опубликовали социальное видео, в котором показано, как чувствуют себя в метро и вообще в толпе люди, страдающие этим заболеванием. Выход ролика приурочен к Международной неделе информирования о проблемах аутизма, которая в этом году проходит с 26 марта по 2 апреля.

Представители Британского общества аутизма опубликовали социальное видео, в котором показано, как чувствуют себя в метро и вообще в толпе люди, страдающие этим заболеванием. Выход ролика приурочен к Международной неделе информирования о проблемах аутизма, которая в этом году проходит с 26 марта по 2 апреля, сообщает The Drum.Опубликованное ниже видео снято креативной командой Don’t Panic London, которая занимается просвещением в области психического здоровья. Главную роль в клипе сыграла 21-летняя актриса Саския Лупин, которая сама ежедневно борется с аутизмом.По словам британки, иногда она не может выйти из дома, опасаясь незнакомой среды, громких звуков и незапланированных обстоятельств вроде задержки поезда."Когда я думаю, что мне придется столкнуться с непреодолимыми обстоятельствами, я начинаю злиться, волноваться и паниковать. Но больше всего меня пугает собственная беспомощность", — рассказала Саския Лупин.Глава благотворительной организации Don’t Panic London Марк Левер заявил, что многие не осознают, что такое аутизм."Люди видят, что кто-то ведет себя странно и начинают тут же воспринимать это в штыки. Необходимо рассказывать об этой проблеме", — заявил Левер.Британец подчеркнул, что страдающие аутизмом люди могут быть социальны, строить карьеру и заниматься творчеством.