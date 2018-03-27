Верховный суд РФ признал законным установку камер автоматической фотовидеофиксации нарушений, даже если они работают в зоне действия временных дорожных знаков.
<a href="http://33live.ru/novosti/27-03-2018-vremennye-dorozhnye-znaki-ne-spasut-ot-kamer-fotofiksacii.html" target="_blank">Временные дорожные знаки не спасут от камер фотофиксации</a> - Верховный суд РФ признал законным установку камер автоматической фотовидеофиксации нарушений, даже если они работают в зоне действия временных дорожных знаков.
[url=http://33live.ru/novosti/27-03-2018-vremennye-dorozhnye-znaki-ne-spasut-ot-kamer-fotofiksacii.html]Временные дорожные знаки не спасут от камер фотофиксации[/url] - Верховный суд РФ признал законным установку камер автоматической фотовидеофиксации нарушений, даже если они работают в зоне действия временных дорожных знаков.