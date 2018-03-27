Виктория Боня пострадала из-за собственных фотографий. Подписчики пришли в неистовство, увидев, как звезда Дома-2 выкладывает на своей страничке в соцсети селфи и фото с шикарным букетом роз.

Виктория Боня пострадала из-за собственных фотографий. Подписчики пришли в неистовство, увидев, как звезда "Дома-2" выкладывает на своей страничке в соцсети селфи и фото с шикарным букетом роз.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Виктория Боня сделала несколько публикаций. Бывшая участница скандально известного телепроекта "Дом-2" выложила фотографии, на которых продемонстрировала себя в новом платье, сидя за столом в лондонском ресторане. Судя по следующему кадру, там же она получила шикарный букет роз. А затем Боня опубликовала снимок улицы.Однако так получилось, что в то время, когда Виктория выкладывала эти безобидные фото, в Кемерово случилась трагедия – в страшном пожаре погибло множество детей и взрослых. В соцсетях люди немедленно отреагировали на горе – они выразили соболезнования и распространили информацию с оказанием помощи пострадавшим.Не остались в стороне и многочисленные подписчики Бони. Нашлись и те, кто упрекнул Викторию. "Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает, как первобытная. Интересно то же самое она делала бы если бы в этом кинотеатре ее дочь окажись?! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Просто повезло очередной КУРИЦЕ с мужиком у которого есть *** (деньги. – Прим.ред.). Вот и за счет него она там где она сейчас!", "Будем смотреть как она будет стареть. Как она уже говорила "я буду стареть так как ни одна девушка не сможет", – ядовито прокомментировали фото Бони некоторые подписчики.Виктория пришла в ужас. Она сохранила эти отзывы и высказалась о них. "Вот так у нас "скорбят" люди, упрекая тебя, что твоя дочь не сгорела в пожаре 😭 Вот так у нас страна "поддерживает" людей в несчастье. Поймите, те, кто пишут эти ядовитые комментарии, ВЫ И ЕСТЬ ЛИЦО НАШЕЙ СТРАНЫ! Стыдобища и позор вашим матерям и отцам, которые воспитали такую прожилку нации!" – обратилась к хейтерам Боня.Далее Виктория высказалась о своей жизни и жизни дочери за границей. "Я безумно рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе, где ненависть берет верх даже в такой ситуации, когда бы нужно направить свои силы и сделать что-то полезное.. жалко видеть, когда ваша ущербность и адская злость превосходит самых страшных людей нашего времени! Бойтесь сами себя, ибо страшнее в вашей жизни уже ничего и быть не может, АД внутри вас! И да, извините, что моя дочь сейчас спит в кроватке и не горит заживо огнём 😭 Черти!" – выругалась звезда "Дома-2".