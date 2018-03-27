27.03.2018

2018-03-27 14:45:21

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (10 (9611) от 27 марта 2018 года).

НОВЫЙ КОРПУС: ПЕТРОВКА, 38А

В Москве состоялась торжественная церемония открытия нового административного корпуса в комплексе зданий ГУ МВД России по г. Москве. В мероприятии приняли участие министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев, мэр Москвы Сергей Собянин, а также руководство и личный состав столичной полиции. Читайте на странице 2.





ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ НАГРАДА

Во Всемирный день некоммерческих организаций в столичной мэрии чествовали руководителей НКО, занимающихся социальной поддержкой москвичей. Вручал награды Правительства Москвы Сергей Собянин. Подробности читайте на странице 2.



ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

По итогам прошедшего года звание «Лучшее подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции» в главке завоевал отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. Лидерство он сохраняет уже второй год подряд. С ноября 2015 года подразделение возглавляет полковник полиции Евгений Лёвкин. Подробнее на странице 2.



ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ

18 марта для обеспечения правопорядка на избирательных участках было задействовано около 275 тысяч сотрудников органов внутренних дел, 81,5 тысячи военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также 21 тысяча работников частных охранных организаций, 46,7 тысячи представителей народных дружин и общественных формирований, 7,4 тысячи казаков. Читайте на странице 3.



К ЧЕМУ ПРИЧАСТЕН УЧАСТКОВЫЙ

Каков он, нелёгкий хлеб участкового, каким должен быть «народный полицейский», как строить взаимоотношения с людьми, как совмещать служебное и личное? Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Южное Тушино старший лейтенант полиции Евгений Карпушин высказал свой взгляд на эти и другие вопросы, поделился опытом. Подробнее на странице 3.



С АДРЕНАЛИНОМ НА КРЮЧКЕ

Инспектор группы по связям со СМИ УВД по Зеленоградскому административному округу столицы лейтенант внутренней службы Марина Абрамова стала победителем конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников подразделений информации и общественных связей московской полиции. Подробности на странице 4.



НЕЛЕГКА ТЫ, СЛУЖБА СОБАЧЬЯ

По итогам минувшего года лучшим специалистом охранно-конвойной службы в столичном гарнизоне стала полицейский кинолог 1-го взвода кинологической службы Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве прапорщик полиции Ольга Заволочкина. Подробности читайте на странице 5.



Я БУДУ ДОЛГО ГНАТЬ ВЕЛОСИПЕД?

Во время снижения покупательской способности населения, столичного в том числе, криминологи ожидаемо прогнозируют новую волну эпидемии краж велосипедов. Впрочем, как и по отношению к любому автотранспортному средству, тут вполне применимо слово «угон». Читайте на странице 5.



ПОДСОЛНУХ

27 марта — день рождения Мстислава Ростроповича, выдающегося музыканта и общественного деятеля. Известно, что именно музыка являлась основой жизни Мстислава Леопольдовича, но в то же время он не был человеком, который замыкался в мире чистого искусства. Подробнее на странице 6.



КАЖДОЕ СЕРДЦЕ - МАЛЕНЬКИЙ САД

Весна робко стучится. Растения истомились в объятьях зимы и ждут своего часа — прикосновения тёплого весеннего воздуха, чтобы прорваться свежестью и зеленью, распуститься великолепными цветами. Нужны всего лишь ласковые тёплые солнечные лучи, чтобы голые ветви деревьев оделись в цветущий наряд...Читайте на странице 7.



ТАК ДЕРЖАТЬ, ЕКАТЕРИНА!

Мужчина, бесцельно бродивший по площади, увидев наряд полиции, засуетился, надвинул на глаза шапку и быстро зашагал прочь. Естественно, такое поведение гражданина вызвало подозрение у стражей порядка, и сотрудники поспешили за ним. Увидев преследование, парень побежал и скрылся в ближайшем кафе. Подробности на странице 7.



ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА

В Москве с 14 по 15 марта 2018 года проходила ежегодная межгосударственная оперативно-профилактическая операция «Розыск». Активное участие в мероприятии приняли представители различных служб ведомства: уголовного розыска, ГИБДД, участковых уполномоченных полиции, а также подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции. Продолжение читайте на странице 7.



ТОЛЬКО НЕНАВИСТЬ…

Для многих это будет трудно осознать, но идеалами, ориентирами для этой отвязной молодёжной группы стали: битцевский маньяк Пичушкин с 49-ю жертвами, идеолог нацизма Йозеф Геббельс и норвежский террорист-националист Андерс Брейвик, убивший 77 человек. На счету данной банды «всего» 14 жертв — всех их убийцы называли «ненавистными бомжами, биомусором, от которого следует очистить столицу». Читайте на странице 8.



БУДНИ ПОЛКОВНИКА СТЕКЛЯННИКОВА

Перед тем как делать этот репортаж, я созвонился с начальником ОМВД России по району Раменки полковником полиции Александром Стеклянниковым. Продолжение на странице 9.



ВДОХНОВЕННЫЙ ТРУД

Деятельность Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве, которым творчески руководит полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко, вызывает неизменный интерес уже у нескольких поколений сотрудников органов внутренних дел. Читайте на странице 10.



ГАРАЖНОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ

Шёл-шёл человек, любуясь видами набережной Москвы-реки, пока не наткнулся на мешок со ржавым оружием. А поскольку «по жизни» он как раз занимался коллекционированием огнестрельного оружия, то и находку сдавать, как того требует закон, не стал, а отреставрировал оружие и хранил у себя в автомастерской. Подробности на странице 11.



ТОЛЬКО СЕГОДНЯ И ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС!

Чтобы не стать жертвой мошенников в сфере жилищно-коммунального хозяйства, следует самим помнить несколько важных советов и рассказать о них своим родителям и лицам преклонного возраста. Читайте на странице 11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируются из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Читайте на страницах 12 - 13.



УРОКИ СОБЫТИЙ 1905 – 1907 ГОДОВ

Сам по себе характерен такой факт: в журнале «Юридический вестник» в № 1 за 1882 год прямо говорилось, что непрофессионализм и грубость полицейских урядников объясняются «их неудовлетворительным составом и неразвитостью». Вот почему в то время полицейский урядник воспринимается зачастую сугубо с отрицательной стороны. В периодической печати тех лет, причём не только в либеральной, он — урядник — становится, как известно, своеобразным символом «полицейского произвола». Подробнее на страницах 12 – 13.



В ЗОНЕ НЕВЫЯВЛЕННОЙ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ

У гостиницы «Метрополь» в бурные 1990-е годы делала свой бизнес нищенка, имя которой было известно только посвящённым. Престарелой женщине, отдалённо напоминавшей атаманшу, состоятельные постояльцы ежедневно жертвовали в целом немалую сумму. Подробнее на странице 14.



КЛАД И ДО ТЮРЬМЫ ДОВЕДЁТ…

В начале восьмидесятых годов прошлого века житель подмосковного города Зарайска Брюков (фамилия изменена по этическим соображениям) приехал навестить своих родителей, проживавших поблизости — в сельском населённом пункте. Там — в деревне Радушино Зарайского района столичной области — гость случайно нашёл драгоценности, вывернутые из грунта трактором во время ремонта дороги. Подробности читайте на странице 14.



ФЕНОМЕН ДОКТОРА ШИШОНИНА

Феномен доктора Шишонина и его клиники заключается в том, что он вступил в схватку с одной из самых коварных, чаще всего неизлечимых «болезней цивилизации» — гипертонией. И одержал верх. Подробнее на странице 15.





БЕЗМОЛВНЫЕ СВИДЕТЕЛИ ПРАВДЫ

(Продолжение. Начало в №№ 5–7, 9.)

Тема минувшей Великой Отечественной войны горька. Но без неё жить нельзя. К великому сожалению, несмотря на протесты ветеранов и неравнодушных граждан, такие понятия, как патриотизм, коллективизм, совесть, ушли из сознания…Продолжение читайте на странице 16.



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Читайте на странице 16.



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