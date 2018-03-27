Генерального директора торгового центра Зимняя вишня Надежду Судденок доставили в Заводской районный суд Кемерово для избрания ей меры пресечения. На вопросы журналистов она ответила, что не признает своей вины, а также оправдалась, что не знала о существующих нарушениях.

Генерального директора торгового центра "Зимняя вишня" Надежду Судденок доставили в Заводской районный суд Кемерово для избрания ей меры пресечения. На вопросы журналистов она ответила, что не признает своей вины, а также оправдалась, что не знала о существующих нарушениях.Журналисты поинтересовались у Надежды Судденок, доставленной под конвоем на заседание суда, признает ли она вину в страшном пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". "Нет", – ответила она. Однако она добавила, что о случившимся сожалеет.Генеральный директор ТЦ попыталась оправдаться тем, что была не в курсе существующих проблем. "Я не знала, что есть нарушение по пожарной безопасности", – цитирует ее "Московский комсомолец". "14 февраля были учения, в конце декабря была проверка, срабатывали все сигнализации, эвакуация, мне документы не оставляли на подпись. Кондитерский комбинат – там подписывали", – добавила она."Я искренне сожалею о случившемся", – рассказала Надежда Судденок. Кроме того, по ее уверениям, практики запирания людей в кинозалах в торговом центре не было. "Двери в наших кинотеатрах не закрывались никогда, никогда, никогда!!!", – цитирует ее телеграм-канал Life Shot.В итоге суд продлил задержание Надежде Судденок на 72 часа. Ранее такое же решение суд вынес в отношении технического директора ТРЦ "Зимняя вишня" Георгия Соболева, передает "Интерфакс". Суд удовлетворил ходатайство следователя, мотивированное необходимостью собрать дополнительные доказательства.Напомним, что пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Среди возможных причин ЧП рассматривают поджог и короткое замыкание. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.