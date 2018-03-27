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<a href="http://33live.ru/novosti/27-03-2018-za-chto-pogibali-uzhe-zabyli.html" target="_blank">За что погибали уже забыли?</a> - Почтили память павших воинов-освободителей. Сегодня по всей стране вспоминают события Уманско-Ботошанской операции советских войск в 1944 году. Именно 27-го марта Красная Армия с ходу форсировала реку Прут и перенесла боевые действия на территорию Румынии. По сути с этой операции и началось освобождение Европы. Дань памяти павшим воинам отдали и владимирцы. Они возложили цветы к Вечному огню. Тему продолжит Никита Королёв.