Почтили память павших воинов-освободителей. Сегодня по всей стране вспоминают события Уманско-Ботошанской операции советских войск в 1944 году. Именно 27-го марта Красная Армия с ходу форсировала реку Прут и перенесла боевые действия на территорию Румынии. По сути с этой операции и началось освобождение Европы. Дань памяти павшим воинам отдали и владимирцы. Они возложили цветы к Вечному огню. Тему продолжит Никита Королёв.
27.03.2018
Почтили память павших воинов-освободителей. Сегодня по всей стране вспоминают события Уманско-Ботошанской операции советских войск в 1944 году. Именно 27-го марта Красная Армия с ходу форсировала реку Прут и перенесла боевые действия на территорию Румынии. По сути с этой операции и началось освобождение Европы. Дань памяти павшим воинам отдали и владимирцы. Они возложили цветы к Вечному огню. Тему продолжит Никита Королёв.