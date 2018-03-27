В Кемерове суд решил продлить срок задержания технического директора ТРЦ Зимняя вишня Георгия Соболева до 72 часов. Предполагалось, что сегодня будет избрана мера пресечения, однако следователь подал ходатайство о необходимости сбора дополнительных доказательств.

В Кемерове суд решил продлить срок задержания технического директора ТРЦ "Зимняя вишня" Георгия Соболева до 72 часов. Предполагалось, что сегодня будет избрана мера пресечения, однако следователь подал ходатайство о необходимости сбора дополнительных доказательств, передает "Интерфакс".Кроме технического директора в связи с пожаром в торговом центре также были задержаны арендатор помещения, в котором возникло возгорание, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранник, почему-то не включивший систему оповещения о пожаре.Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что пожарная сигнализация не работала в торговом центре с 19 марта, и никто не занимался ее ремонтом.Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе более 40 детей. Есть также госпитализированные и пропавшие без вести. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.