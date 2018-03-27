Замглавы Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку Сергей Цивилев встал на колени перед жителями города. Он попросил прощения.

Замглавы Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку Сергей Цивилев встал на колени перед жителями города. Он попросил прощения.Во время митинга Цивилев несколько раз извинился перед погибшими, пострадавшими и их семьями. "Я хотел бы попросить у вас прощения", – сказал чиновник и неожиданно для всех опустился на колени.Простояв так около 10 секунд замглавы региона встал и сказал, во все времена русские люди в трудной ситуации вставали на колени, просили друг у друга прощение, объединялись и решали проблемы сообща, передает .Митинг в Кемерово начался 27 марта в 9 утра и продолжается уже около семи часов. Народ требовал встречи с губернатором Аманом Тулеевым. Глава региона к людям не вышел. "Сегодня там где-то человек 200… Это вообще не родственники погибших, это вообще те, кто постоянно бузотерит. Мы работаем с ними и говорим, это святотатство", – заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Кемеровской области.Новость дополняется