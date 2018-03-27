На Западе продолжается истерика вокруг дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. На днях о высылке российских дипломатов объявили некоторые страны, включая США и Канаду. Теперь же сообщается, что численность российских диппредставительств сократится в 25 странах.

На Западе продолжается истерика вокруг дела об отравлениибывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. На днях о высылке российских дипломатовобъявили некоторые страны, включая США и Канаду. Теперь же сообщается, чточисленность российских диппредставительств сократится в 25 странах.НАТО высылает семь российских дипломатов, а еще тремотказано в аккредитации в постоянном представительстве нашей страны при альянсе. Обэтом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Североатлантического альянсаЙенса Столтенберга.Всего российское дипредставительство будет сокращено в 25странах блока. "Совет Североатлантического альянса сокращает составсотрудников России на десять человек… численность российских сотрудниковсоставит 20 человек", – заявил он на пресс-конференции.Столтенберг при этом подчеркнул, что политика Брюсселя вотношении Москвы остается прежней. По его словам, НАТО будет, как и прежде,обеспечивать "двойной подход" – оборона плюс диалог.Напомним, о высылке российских дипломатов в знаксолидарности с позицией Великобритании по делу об отравлении Скрипаля объявилинакануне ряд западных стран. В их числе США, Канада, Франция, Германия, Польша.Особое рвение проявили в Вашингтоне. Президент США ДональдТрамп объявил о высылке 48 сотрудников дипломатической миссии России в своейстране, а также 12 сотрудников миссии ООН.Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавровназвал происходящее "хамством". По его словам, Москва не намерена этотерпеть и будет применять ответные меры.Виновными за сложившуюся ситуацию министр назвал СоединенныеШтаты. "Когда то одного, то двух дипломатов, причем шепча нам на ухоизвинения, просят выехать из той или иной страны, мы знаем доподлинно, что эторезультат колоссального давления, колоссального шантажа", – сказал Лавров.Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены вбессознательном состоянии в городе Солсбери неподалеку от Лондона. ВСоединенном Королевстве предположили, что они могли быть отравленынервно-паралитическим веществом "Новичок". Премьер-министрВеликобритании Тереза Мэй безосновательно обвинила в случившемся Россию. Москвавсе претензии в свой адрес отвергает, призывая к объективному и беспристрастному расследованию.