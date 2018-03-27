Собственник имущества оценил причиненный злоумышленником материальный ущерб в 175 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя города Лакинск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что безработный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз проникал в помещение цеха одного из производств, расположенных в городе Лакинск, откуда похищал светильники и электрораспределительные щиты. Собственник имущества оценил причиненный злоумышленником материальный ущерб в 175 тысяч рублей.Подозреваемый в совершении кражи был задержан после поступившего в полицию заявления. Известно, что ранее мужчина работал на данном производстве и знал, что в настоящее время цех находится в нерабочем состоянии, а его ворота открыты.Похищенное злоумышленник сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил.Фигурант дал признательные показания. Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается.