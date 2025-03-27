Он участвовал в организации тайных встреч и привлекал новых членов.

В Коврове Владимирской области 72-летний мужчина был оштрафован за участие в экстремистской организации. По информации УФСБ по региону, пенсионер продолжал посещать собрания «Свидетелей Иеговы*», не смотря на то что движение было ликвидировано в 2017 году за экстремистскую деятельность.Он участвовал в организации тайных встреч и привлекал новых членов. В результате уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, суд приговорил его к штрафу в размере 250 тысяч рублей.Напомним, ранее мы писали, что* запрещенная на территории РФ организация.