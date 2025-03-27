“Шестой канал” представляет новый проект. Впервые на владимирском телевидении. Подкаст на “Шестом”. Ведущие вместе с экспертами в разных областях рассуждают на темы, которые

“Шестой канал” представляет новый проект. Впервые на владимирском телевидении. Подкаст на “Шестом”. Ведущие вместе с экспертами в разных областях рассуждают на темы, которые могут быть интересны широкой аудитории. Специально к Дню театра о классическом и современном театре, кино, музыке и закулисной жизни пообщались с актёром и музыкантом Александром Аладышевым.