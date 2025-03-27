Ведомство обозначило необходимость установки знаков «Жилая зона» и «Уступи дорогу».

Прокуратура потребовала от властей Владимира установить дорожные знаки у дома № 1 по улице Зеленой в поселке Заклязьменский. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.Ведомство обозначило необходимость установки знаков «Жилая зона» и «Уступи дорогу», так как их отсутствие увеличивало риск ДТП и создавало угрозу для участников дорожного движения. Руководителю УЖКХ администрации города было внесено представление. В итоге участок дороги был оборудован необходимыми знаками.Напомним, ранее мы писали, что