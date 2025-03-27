В своем ежегодном отчете Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин затронул несколько самых актуальных тем для Владимирской области

В своем ежегодном отчете Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин затронул несколько самых актуальных тем для Владимирской области, одно из них - сельское хозяйство. По его словам, агропромышленный комплекс является одним из самых конкурентоспособных и технологичных секторов в экономике.В нашем регионе в 2024 году вовлечено 9,6 тысяч га ранее неиспользуемой пашни, приобретено 394 единицы сельхозтехники.Также важной темой является привлечение специалистов на село.«Мы давно говорили о необходимости комплексного подхода к развитию сельских территорий, и включение культурных работников в программу поддержки – это именно то, чего не хватало для создания полноценной социальной инфраструктуры на селе. Особенно радует, что программа уже показала свою эффективность в привлечении медиков и педагогов. Такой подход способствует не только привлечению специалистов, но и удержанию молодых кадров на селе», – считает председатель Общественной палаты Владимирской области Анатолий Аннин.Не обошли стороной и достижения в области дорожного строительства.По словам премьер-министра, на конец 2024 года свыше половины региональных и более 85% дорог в крупных городах с пригородами соответствовали современным требованиям. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и отдельных программ уложено около 1 млрд кв. м дорожного покрытия. Пользуется популярностью трасса М-12 «Восток» от Москвы до Казани, которая проходит через Владимирскую область. Федеральными коллегами выполнена большая часть работ по капитальному ремонту и расширению трассы Р-132 от Владимира до Суздаля.Премьер-министр отметил, что одним из ключевых инструментов работы правительства были и остаются национальные проекты. В первую очередь они направлены на то, чтобы у людей появилось всё необходимое для комфортной жизни. Это современные школы, которые построены во всех регионах. Ученики в них едут уже в новых школьных автобусах по качественным дорогам. Рядом возводится инфраструктура, включая детские площадки и парки. Открываются новые больницы, а если говорить о селе – ФАПы и врачебные амбулатории, где люди могут получать своевременную помощь. Создаются предприятия и развивается сфера услуг. Нацпроекты – это и продвижение науки, обеспечение разработок и внедрение технологий во все отрасли экономики.Премьер-министр подробно остановился на теме благоустройства.Во Владимирской области только за прошлый год благоустроено более 1100 территорий. По региональному проекту «Благодвор» в 2024 году приведено в порядок 889 дворовых и примыкающих территорий. Продолжается начатая в прошлом году кампания по благоустройству территорий образовательных организаций. В 2024-м около 100 из них привели в порядок, на это потратили 300 млн рублей.«Мы не просто модернизируем инфраструктуру, но и создаём новые возможности для развития малого бизнеса, сельского хозяйства и всей социальной сферы. Особое внимание уделяется поддержке местных инициатив и вовлечению жителей в процесс развития своих территорий», — заметил Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области.