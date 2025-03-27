На гражданина заведено дело об административном правонарушении.

В Суздале Владимирской области владельца дома №33 по улице Коровники обвинили в незаконном сносе исторического здания. Мэр города Алиса Бирюкова сообщила об этом 26 марта. В результате сноса владелец возвел самовольную постройку, что нарушает закон.На гражданина заведено дело об административном правонарушении, а мэрия намерена подать иск в суд с требованием снести новостройку и восстановить разрушенное здание.«Сохранение исторического облика города — в наших руках», — отметила Бирюкова, призывая собственников к ответственности при проведении реконструкций.