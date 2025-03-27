Дом №33 на Улице Коровники в Суздале, который является историческим объектом, самовольно снесли. Сделал это владелец, чтобы на месте этого дома построить другой. Об этом рассказала мэр города

Дом №33 на Улице Коровники в Суздале, который является историческим объектом, самовольно снесли. Сделал это владелец, чтобы на месте этого дома построить другой. Об этом рассказала мэр города Алиса Бирюкова в соцсетях. Знал хозяин, что его дом считается частью предмета охраны исторического поселения федерального значения Суздаля или нет, в любом случае, теперь он попадет под