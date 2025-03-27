В распоряжении епархии сообщается, что его деятельность не благословляется.

Владимирская епархия приняла решение запретить Максиму Хижему, протоиерею Свято-Георгиевского храма в Гусь-Хрустальном, продолжать преподавательскую деятельность в Владимирском государственном университете. В распоряжении епархии сообщается, что его деятельность не благословляется.Также будет проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности храма за период с 8 мая 2020 по 22 ноября 2024 года.Кроме того, согласно распоряжению №153, дело Хижего передано в Церковный суд