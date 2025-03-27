Информацию покупали ритуальщики.

Во Владимирской области разгорелся скандал в сфере похоронного бизнеса. Заведующий паллиативным отделением районной больницы в Вязниках продавал информацию о наступлении смерти пациентов ритуальщикам. Бизнес принес медику 115 тысяч дохода. Подробности коррупционной схемы — в материалеПоможем друг другуВсе началось с того, что 39-летняя предпринимательница из сферы ритуального бизнеса захотела опередить конкурентов и увеличить доход своего бизнеса. Женщина придумала план, но для его реализации нужны были факты смерти пациентов, а также анкетные данных и контактные номера телефонов их родственников. Так, владелица бизнеса смогла бы первой заключать с ними договоры на оказание ритуальных услуг.В свободном доступе такую информацию, конечно, не найти, поэтому в январе прошлого года она обратилась за помощью к 64-летнему заведующему паллиативным отделением Вязниковской районной больницы. Женщина передала взятку за нужную информацию.«Уголовные дела в отношении взяткодателя и взяткополучателя в настоящее время соединены в одно производство. По ходатайству следователя СК фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СУ СК РФ по региону.По такой схеме медик и ритуальщик работали до 13 января 2025 года. За это время заведующий успел заработать 115 тысяч рублей. Ему передавали суммы минимум 20 раз.Может сбежатьСейчас предприимчивых жителей Вязников заключили под стражу. Следствие решило, что предпринимательница может сбежать, оказавшись на свободе, а врач — повлиять на свидетелей.Против ритуальщицы возбудили уголовное дело по ч. 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий), а против врача — по ч. 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностном лицом в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий).Каждому грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме этого, против врачей скорой помощи возбудили дело по ч. 2 статьи 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).Информацию они передавали все той же предпринимательнице. Сейчас медиков ищут следователи.