Туристическая подводная лодка «Синдбад» с 45 российскими туристами на борту затонула сегодня, 27 марта, около 10:00 у берегов Хургады в Египте. Как сообщает пресс-служба консульского

Туристическая подводная лодка «Синдбад» с 45 российскими туристами на борту затонула сегодня, 27 марта, около 10:00 у берегов Хургады в Египте. Как сообщает пресс-служба консульского департамента МИД России, трагедия произошла на расстоянии километра от берега. Было известно о четырех погибших, сейчас уже СМИ пишут о шести. Еще несколько человек пропали. Лодка принадлежит отелю с таким