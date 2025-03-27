В правительстве Владимирской области рассказали о программе «Земский учитель», в рамках которой ищут педагогов в сельские школы. Требования к специалисту следующие: возраст до 55 лет, есть

В правительстве Владимирской области рассказали о программе «Земский учитель», в рамках которой ищут педагогов в сельские школы. Требования к специалисту следующие: возраст до 55 лет, есть среднее профессиональное или высшее образование. В этом году есть 5 вакансий: – учитель математики, физики в Степанцевской СОШ Вязниковского района; – учитель математики в Иваново-Эсинская СОШ Ковровского района –