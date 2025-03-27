Житель Мурома с помощью фантазии и манипуляции заработал на своем приятеле 300 000 рублей. Мошенник попросил у него деньги на срочную операцию по коррекции зрения, которая была необходима его

Житель Мурома с помощью фантазии и манипуляции заработал на своем приятеле 300 000 рублей. Мошенник попросил у него деньги на срочную операцию по коррекции зрения, которая была необходима его маленькому сыну. Знакомый оказался понимающим и деньги дал, только вот никакого сына у муромлянина нет. Когда потерпевший об этом узнал, он обратился в полицию. Как рассказали