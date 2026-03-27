В Гусь-Хрустальном состоялось расширенное заседание Совета народных депутатов городского муниципального округа, на котором с докладом о проделанной в 2025 году работе выступил глава Алексей Соколов.Сегодня Гусь-Хрустальный занимает особое место во Владимирской области и является настоящей столицей стекольной промышленности. Для улучшения качества жизни населения по инициативе губернатора Александра Авдеева в городе реализуется ряд региональных программ, среди которых важное место занимают «Благодвор» и программа софинансирования «30 на 70».Также в Гусь-Хрустальном отлично работает федеральная программа «Формирование комфортной городской среды». Благодаря ей удалось благоустроить много территорий и создать новые точки притяжения. А в 2026 году в городе планируется начать очистку местного озера.Кроме того, в Гусь-Хрустальном вскоре должна открыться обновлённая поликлиника №2. В медучреждении будут внедрены современные технологии. В частности, появится новый кабинет офтальмологии с передовым оборудованием.Гусь -Хрустальный включили в уникальный туристический маршрут «Золотое кольцо России». В городе разработаны и проводятся интересные экскурсии, установлены арт-объекты.«Мы вместе с гусевчанами помогаем нашим защитникам и их семьям. Например, Госдума уже приняла в первоочередном порядке более 160 законов в их поддержку. Полагаю, что жители города видят изменения в лучшую сторону. Впереди у нас ещё более серьёзные задачи и большие планы, реализация которых позволит сделать Гусь-Хрустальный более благоустроенным и красивым, улучшить качество жизни гусевчан», — отметил на своей в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.