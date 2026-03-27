В Петушинском районе в суд передали дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Обвиняют 46‑летнего гражданина Азербайджана.4 февраля полицейские проводили рейды — искали иностранцев, которые находятся и работают в России без нужных документов. В числе выявленных оказался мужчина, трудившийся на одном из предприятий Покрова без официального оформления. Его доставили в отделение ОМВД по Петушинскому району, чтобы составить протокол за нарушение режима пребывания в стране.Не желая отвечать перед законом и рискуя быть выдворенным из России, мужчина решил договориться с правоохранителем. Он предложил полицейскому 20 тысяч рублей, чтобы избежать наказания. Сотрудник неоднократно предупреждал иностранца, что такие действия незаконны и грозят уголовной ответственностью, — но тот всё равно положил деньги на стол и настаивал, чтобы их приняли «по‑братски».Полицейский от взятки отказался, и довести замысел до конца у обвиняемого не получилось. При этом он полностью признал свою вину. Теперь разбираться в ситуации будет Петушинский районный суд.