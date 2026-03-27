В Александровском муниципальном округе Владимирской области из‑за подъема уровня реки Малый Киржач подтопило низководный автомобильный мост возле деревни Рождествено. Вода накрыла 15‑метровый участок, глубина затопления достигла 20 сантиметров, теперь добраться до населенного пункта стало сложнее.В деревне Рождествено официально зарегистрированы 15 человек и 62 дома, но сейчас на месте живут только 8 местных жителей. С ними уже провели инструктаж: люди знают, как действовать в текущей ситуации.Никакой экстренной эвакуации не потребуется. В деревне все стабильно — электричество и вода поступают без перебоев, медицинская и пожарная помощь доступны, проблем с жизнеобеспечением нет. Угрозы подтопления жилых домов тоже пока нет: ни социально значимые, ни потенциально опасные объекты в зону подтопления не попали.