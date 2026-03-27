В Судогодском районе перед судом предстанет местная жительница по обвинению в крупном присвоении денег на рабочем месте.По данным следствия, с сентября по ноябрь 2025 года продавец одного из сетевых магазинов придумала хитрую схему: после продажи товара она аннулировала чек и возвращала деньги — но не покупателю, а себе. Для этого женщина удаляла сведения о реализации товаров из кассовой программы. Всего она провела более 300 таких операций и в итоге похитила свыше 340 тысяч рублей.Обвиняемая признала вину и полностью возместила ущерб. Теперь дело рассмотрит Судогодский районный суд.