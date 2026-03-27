В МЧС области сообщили о подъёме уровня воды в реке Малый Киржач в Александровском муниципальном округе, из-за чего произошло подтопление автомобильного моста у деревни Рождествено. Длина подтопленного участка – 15 метров, глубина – 20 см. Затруднено сообщение с населённым пунктом деревня Рождествено. Проведение эвакуационных мероприятий не требуется. Электроснабжение и водоснабжение в населённом пункте не нарушено.