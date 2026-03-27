История произошла лет 25 назад, в славном городе-герое Одессе. Троллейбус, который идет в Аркадию (главный городской пляж), народу тьма. Мама с мальчиком, занимается его развитием, стишки-загадки рассказывает, в которых последнее слово в последней строчке - отгадка. Диалог между ними следующий:
Мама:
Кушай кошка, вот картошка,
Вот пшено, а вот мука!
Но закрыла кошка рот,
И картошку не берет,
Ей не нравится мука,
Кошке хочется...
Мальчик (громко и радостно):
- КОТА!!!
До пляжа они не доехали...
