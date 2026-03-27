В Коврове задержали мужчину по подозрению в убийстве 45‑летней местной жительницы. Тело женщины нашли 3 февраля 2026 года недалеко от старого кладбища — в районе улицы Социалистической, рядом с железнодорожным переездом. Об обнаруженном трупе были явные признаки насильственной смерти. Выяснилось, что погибшая числилась в розыске как пропавшая без вести.По данным следствия, вечером того же дня подозреваемый — ранее судимый 43‑летний местный житель — увидел женщину, когда та выходила из магазина неподалеку от кладбища. Между ними вспыхнул конфликт. Мужчина напал на потерпевшую и нанёс ей несколько ударов, в том числе использовал имевшуюся при нем отвёртку. После расправы он спрятал тело и вещи убитой под снегом в разных местах, а сам скрылся.Полицейские оперативно взялись за дело: при осмотре места происшествия они нашли орудие преступления, личные вещи жертвы и другие важные улики. В ходе судебной экспертизы на одном из изъятых объектов обнаружили следы ДНК подозреваемого — это помогло установить его причастность к преступлению.Задержанный сознался в содеянном. Ранее он уже отбывал длительный срок за преступление против половой неприкосновенности.Сейчас следователи СК продолжают допросы, проводят другие следственные действия — выясняют мотив убийства и уточняют все обстоятельства трагедии. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Расследование идёт при поддержке сотрудников Управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области и МО МВД России «Ковровский».